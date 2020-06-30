Французька поліція завершила спецоперацію в передмісті Парижа

Французька поліція завершила операцію у торговому центрі і поблизу нього в районі Дефанс в передмісті Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Зазначається, що хоча обшуки ще тривають, слідчі дії станом на полудень вівторка завершені. Влада зняла підозри з приводу ймовірної загрози.

О 9.30 ранку в поліцію зателефонував власник одного з місцевих готелів, який бачив озброєного чоловіка.

Потім поліція скористалася відеозаписами з камер відеоспостереження його закладу, на яких можна побачити чоловіка з чимось на зразок рюкзака, однак зброї у нього не видно.

Очевидці стверджували, що бачили, як близько 11.00 чоловік кинув скляну пляшку на землю з криком "Аллах Акбар", що викликало паніку.

У зв'язку зі спецоперацією були евакуйовані відвідувачі і персонал торгового центру.

Також тимчасово були закриті станції метро і приміських потягів в районі проведення спецоперації.