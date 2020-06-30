Французская полиция завершила спецоперацию в пригороде Парижа

Французская полиция завершила операцию в торговом центре и вблизи него в районе Дефанс в пригороде Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что хотя обыски еще продолжаются, следственные действия по состоянию на полдень вторника завершены. Власти сняли подозрения по поводу возможной угрозы.

В 9.30 утра в полицию позвонил владелец одного из местных отелей, который видел вооруженного мужчину.

Затем полиция воспользовалась видеозаписями с камер видеонаблюдения его заведения, на которых можно увидеть человека с чем-то вроде рюкзака, однако оружия у него не видно.

Очевидцы утверждали, что видели, как около 11.00 мужчина бросил стеклянную бутылку на землю с криком "Аллах Акбар", что вызвало панику.

В связи со спецоперацией были эвакуированы посетители и персонал торгового центра.

Также временно были закрыты станции метро и пригородных поездов в районе проведения спецоперации.