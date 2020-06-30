Німеччина частково розформує елітний армійський підрозділ після низки скандалів

Німеччина частково розформує елітний армійський підрозділ після скандалів щодо крайніх правих поглядів військовослужбовців та привласнення зброї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Йдеться про елітний спецпідрозділ Бундесверу KSK. За словами Крамп-Карренбауер, його "неможливо залишати у поточному стані".

Головним приводом для рішення став нещодавній випадок зі зникненням зброї зі складу підрозділу – великої партії набоїв та 62 кілограмів вибухівки. Зараз встановлюють, чи такі інциденти були систематичними.

Частину зброї із запасів підрозділу знайшли у приватному будинку одного з військових у Саксонії, який не приховував своїх крайніх правих поглядів.

2-гу роту, члени якої відомі своїми праворадикальними поглядами, повністю розпустять.

До того, як підрозділ переформують, KSK більше не братиме участі у міжнародних навчаннях та місіях.

Міністерка закликала членів підрозділу вирішити, чи вони хочуть "залишитися частиною проблеми чи стати частиною її вирішення".

Підрозділ сил спеціальних операцій KSK, заснований у 1996 році, є одним з елітних підрозділів збройних сил ФРН.