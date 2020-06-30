У Франції медики відновили протести, вимагаючи збільшити фінансування
У Франції медики знову організували акції протесту, вимагаючи збільшити фінансування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
Акції пройшли сьогодні вдень у Парижі та десятках інших міст Франції. Медики вимагають збільшити фінансування на охорону здоров’я на додачу до анонсованих 6,3 млрд євро, вважаючи, що цієї суми недостатньо.
Протест організували профспілки медпрацівників, у продовження протестів, які відбулися 16 червня. За їхніми оцінками, тоді на вулиці вийшли понад 100 тисяч медиків.
Працівники сфери зібралися переважно перед регіональними агентствами охорони здоров’я або місцевими лікарнями.
«Même si Macron ne veut pas nous on est là», chantent des #soignants #soignantsencolere #HopitalPublic pic.twitter.com/JDbVAT5oLz— Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) June 30, 2020
Цього разу акція минула без інцидентів, за кілька годин люди спокійно розійшлися.
Нагадаємо, на демонстрації 16 червня у Парижі сталися сутички з поліцією: окремі учасники протесту підпалили сміттєві баки та почали кидати різні предмети у правоохоронців, у відповідь вони застосували сльозогінний газ. Тоді заарештували 16 осіб.