У Франції медики відновили протести, вимагаючи збільшити фінансування

У Франції медики знову організували акції протесту, вимагаючи збільшити фінансування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Акції пройшли сьогодні вдень у Парижі та десятках інших міст Франції. Медики вимагають збільшити фінансування на охорону здоров’я на додачу до анонсованих 6,3 млрд євро, вважаючи, що цієї суми недостатньо.

Протест організували профспілки медпрацівників, у продовження протестів, які відбулися 16 червня. За їхніми оцінками, тоді на вулиці вийшли понад 100 тисяч медиків.

Фото: Медики на акції у Парижі, Le Figaro

Працівники сфери зібралися переважно перед регіональними агентствами охорони здоров’я або місцевими лікарнями.

Цього разу акція минула без інцидентів, за кілька годин люди спокійно розійшлися.

Нагадаємо, на демонстрації 16 червня у Парижі сталися сутички з поліцією: окремі учасники протесту підпалили сміттєві баки та почали кидати різні предмети у правоохоронців, у відповідь вони застосували сльозогінний газ. Тоді заарештували 16 осіб.