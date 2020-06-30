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Во Франции врачи возобновили протесты, требуя увеличить финансирование здравоохранения

Вторник, 30 июня 2020, 19:53

Во Франции медики снова организовали акции протеста, требуя увеличить финансирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Акции прошли сегодня днем ​​в Париже и десятках других городов Франции. Медики требуют увеличить финансирование на здравоохранение в дополнение к анонсированным 6,3 млрд евро, считая, что этой суммы недостаточно.

 
Фото: Медики на акции в Париже, Le Figaro

Протест организовали профсоюзы медработников, в продолжение протестов, которые состоялись 16 июня. По их оценкам, тогда на улицы вышли более 100 000 медиков.

Работники сферы собрались преимущественно перед региональными агентствами здравоохранения или местными больницами.

В этот раз акция прошла без инцидентов, за несколько часов люди спокойно разошлись.

Напомним, на демонстрации 16 июня в Париже произошли столкновения с полицией: отдельные протестующие подожгли мусорные баки и начали бросать различные предметы в правоохранителей, в ответ они применили слезоточивый газ. Тогда арестовали 16 человек.

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