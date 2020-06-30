Во Франции врачи возобновили протесты, требуя увеличить финансирование здравоохранения

Во Франции медики снова организовали акции протеста, требуя увеличить финансирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Акции прошли сегодня днем ​​в Париже и десятках других городов Франции. Медики требуют увеличить финансирование на здравоохранение в дополнение к анонсированным 6,3 млрд евро, считая, что этой суммы недостаточно.

Фото: Медики на акции в Париже, Le Figaro

Протест организовали профсоюзы медработников, в продолжение протестов, которые состоялись 16 июня. По их оценкам, тогда на улицы вышли более 100 000 медиков.

Работники сферы собрались преимущественно перед региональными агентствами здравоохранения или местными больницами.

В этот раз акция прошла без инцидентов, за несколько часов люди спокойно разошлись.

Напомним, на демонстрации 16 июня в Париже произошли столкновения с полицией: отдельные протестующие подожгли мусорные баки и начали бросать различные предметы в правоохранителей, в ответ они применили слезоточивый газ. Тогда арестовали 16 человек.