Главный инфекционист США предупреждает о риске "100 тыс заражений в день"

Главный инфекционист США предупреждает о риске роста ежедневного количества заражений коронавирусом в стране до 100 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post, об этом главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал 30 июля во время слушаний в Сенате.

По его словам, в случае игнорирования людьми мер безопасности количество ежедневных новых заражений коронавирусом в стране может достичь 100 тысяч.

На прошлой неделе этот показатель впервые достиг 40 тысяч и держится примерно на этом уровне. Во многих штатах наблюдается стремительный рост количества больных.

"Сейчас у нас более 40 000 новых случаев каждый день. Я не удивлюсь, если мы выйдем на 100 000 заражений в день, если ситуацию не изменить. И я очень обеспокоен", - сказал Энтони Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.

Он также отметил, что страна "явно не имеет полного контроля над эпидемией", и ситуация будет сложной, если люди не начнут тщательнее соблюдать дистанцию ​​и носить маски в общественных местах.

Энтони Фаучи конце марта предупреждал, что от коронавируса в США может умереть более 100 тысяч человек, а заболеть - несколько миллионов. Сейчас этот показатель достиг 124 тысяч, а общее количество заражений превысило 2,6 млн.

Напомним, ЕС не включил США в список стран, для граждан которых откроют границы с 1 июля.