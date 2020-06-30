Главный инфекционист США предупреждает о риске "100 тыс заражений в день"
Главный инфекционист США предупреждает о риске роста ежедневного количества заражений коронавирусом в стране до 100 тысяч.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post, об этом главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал 30 июля во время слушаний в Сенате.
По его словам, в случае игнорирования людьми мер безопасности количество ежедневных новых заражений коронавирусом в стране может достичь 100 тысяч.
На прошлой неделе этот показатель впервые достиг 40 тысяч и держится примерно на этом уровне. Во многих штатах наблюдается стремительный рост количества больных.
"Сейчас у нас более 40 000 новых случаев каждый день. Я не удивлюсь, если мы выйдем на 100 000 заражений в день, если ситуацию не изменить. И я очень обеспокоен", - сказал Энтони Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен.
Он также отметил, что страна "явно не имеет полного контроля над эпидемией", и ситуация будет сложной, если люди не начнут тщательнее соблюдать дистанцию и носить маски в общественных местах.
Энтони Фаучи конце марта предупреждал, что от коронавируса в США может умереть более 100 тысяч человек, а заболеть - несколько миллионов. Сейчас этот показатель достиг 124 тысяч, а общее количество заражений превысило 2,6 млн.
Напомним, ЕС не включил США в список стран, для граждан которых откроют границы с 1 июля.