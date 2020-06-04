У МЗС Німеччини призначили нового спецпредставника по Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини призначило Жана Фрьолі новим спецпредставником з питань України.

Про це повідомив директор з питань Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії в МЗС Німеччини Міхаель Зіберт, пише "Європейська правда".

"Ласкаво просимо Жана Фрьолі, нашого нового спеціального посланника щодо України в МЗС Німеччини. Бажаю йому всього найкращого у його складному та корисному завданні", - написав Зіберт у своєму Twitter.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник привітав призначення Фрьолі.

"Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - керівника робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини! Зичимо успіхів у дальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного.Розраховуємо на тісну і довірливу взаємодію", - написав посол у своєму офіційному Twitter-акаунті.