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В МИД Германии назначили нового спецпредставителя по Украине

Четверг, 4 июня 2020, 10:53

Министерство иностранных дел Германии назначило Жана Фрели новым спецпредставителем по вопросам Украины.

Об этом сообщил директор по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в МИД Германии Михаэль Зиберт, пишет "Европейская правда".

"Приветстую Жана Фрели, нашего нового специального посланника по Украине в МИД Германии. Желаю ему всего наилучшего в его сложном и полезном задании", - написал Зиберт в своем Twitter.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал назначение Фрели.

 

"Украинцы искренне поздравляют Жана Фрели с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - руководителя рабочего штаба" Украина "МИД Германии! Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-германского партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического. Рассчитываем на тесное и доверительное взаимодействие", - написал посол в своем официальном Twitter-аккаунте.

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МИД Германия
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