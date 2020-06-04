Латвія скасує карантин 9 червня

Латвія 9 червня скасує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у зв’язку з коронавірусом.

Про це заявив у четвер на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Дев'ятого червня режим надзвичайної ситуації в Латвії буде припинений, але ряд обмежень залишиться", - сказав Каріньш.

Про те, які обмеження залишаться в силі, буде оголошено пізніше.

Починаючи засідання уряду, він заявив, що першому із законів про COVID-19 Сейм присвоїв статус високої терміновості, який необхідний для того, щоб не довелося продовжувати надзвичайну ситуацію.

За присвоєння закону статусу терміновості проголосували 69 депутатів. Їм ще належить голосувати за сам законопроєкт.

Щоб закони могли вступити в силу до 9 червня, їх потрібно проголосити найпізніше в понеділок, 7 червня.

Надзвичайна ситуація в Латвії була оголошена 12 березня. У зв'язку зі зниженням поширення нового коронавірусу, уряд вирішив послабити обмежувальні заходи.