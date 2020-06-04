Зеленський ініціює візову лібералізацію для іноземних туристів

Президент Володимир Зеленський планує доручити МЗС розглянути можливість лібералізації візового режиму для туристів з низки країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

На думку Зеленського, скасувати візи можна для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи.

"Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, – ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста", – сказав він.

За оцінками туроператорів, іноземець за день витрачає 120-150 доларів і в середньому перебуває в Україні три-чотири дні, зазначили в пресслужбі.

Президент закликав представників галузі разом попрацювати над тим, щоб зацікавити іноземних туристів відвідати унікальні місця в нашій країні.

"Є речі в Україні, яких немає в інших країнах, на які хочеться подивитися й показати їх західному туристу. Що ми можемо зробити просто цього літа, щоб привабити іноземного, західного туриста, який привозить гроші?" – зазначив він.

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