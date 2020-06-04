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Зеленский инициирует визовую либерализацию для иностранных туристов

Четверг, 4 июня 2020, 17:53

Президент Владимир Зеленский планирует поручить МИД рассмотреть возможность либерализации визового режима для туристов из ряда стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

По мнению Зеленского, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - сказал он.

По оценкам туроператоров, иностранец за день тратит 120-150 долларов и в среднем находится в Украине три-четыре дня, отметили в пресс-службе.

Президент призвал представителей отрасли вместе поработать над тем, чтобы заинтересовать иностранных туристов посетить уникальные места в нашей стране.

"Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?" - отметил он.

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