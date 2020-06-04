Зеленский инициирует визовую либерализацию для иностранных туристов
Президент Владимир Зеленский планирует поручить МИД рассмотреть возможность либерализации визового режима для туристов из ряда стран.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.
По мнению Зеленского, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.
"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - сказал он.
По оценкам туроператоров, иностранец за день тратит 120-150 долларов и в среднем находится в Украине три-четыре дня, отметили в пресс-службе.
Президент призвал представителей отрасли вместе поработать над тем, чтобы заинтересовать иностранных туристов посетить уникальные места в нашей стране.
"Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?" - отметил он.
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