У Відні на акцію проти поліцейського насильства вийшли до 50 тисяч людей

У четвер у Відні на акцію Black Lives Matter на підтримку протестів у США проти поліцейського насильства вийшли десятки тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Kurier.

За даними поліції, на демонстрацію прийшло близько 50 000 осіб, які виступали проти расизму і поліцейського насильства . Після початку акції о 17.00 до протестувальників кожні десять хвилин долучалися ще 5 тисяч учасників.

Ще до початку демонстрації кілька сотень людей зібралися на Площі прав людини в Музейному районі, щоб висловити солідарність з протестами проти расистського поліцейського насильства в Сполучених Штатах.

Мітингувальники в масках через епідемію коронавірусу пронесли в руках плакати з написами на підтримку темношкірих, проти расизму, поліцейського насильства в США.

Акція була мирною. Поліція на знак солідарності транслювала на інформаційному табло службових машин напис Black Lives Matter.

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Низка протестів відбулися також у країнах Європи – Британії, Данії, Нідерландах.

2 червня понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.

Тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі, після чого уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн, зважаючи на епідемію.

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США