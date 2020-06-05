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У Відні на акцію проти поліцейського насильства вийшли до 50 тисяч людей

П'ятниця, 5 червня 2020, 09:59

У четвер у Відні на акцію  Black Lives Matter  на підтримку протестів у США проти поліцейського насильства вийшли десятки тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Kurier.

 

За даними поліції, на демонстрацію прийшло близько 50 000 осіб, які виступали проти расизму і поліцейського насильства . Після початку акції о 17.00 до протестувальників кожні десять хвилин долучалися ще 5 тисяч учасників.

Ще до початку демонстрації кілька сотень людей зібралися на Площі прав людини в Музейному районі, щоб висловити солідарність з протестами проти расистського поліцейського насильства в Сполучених Штатах.

Мітингувальники в масках через епідемію коронавірусу пронесли в руках плакати з написами на підтримку темношкірих, проти расизму, поліцейського насильства в США.

Акція була мирною. Поліція на знак солідарності транслювала на інформаційному табло службових машин напис Black Lives Matter.

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Низка протестів відбулися також у країнах Європи – Британії, Данії, Нідерландах.

2 червня понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.

Тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі, після чого уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн, зважаючи на епідемію. 

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США

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