В Вене на акцию против полицейского насилия вышли до 50 тысяч человек

В четверг в Вене на акцию Black Lives Matter в поддержку протестов в США против полицейского насилия вышли десятки тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Kurier.

По данным полиции, на демонстрацию пришли около 50 000 человек, которые выступали против расизма и полицейского насилия. После начала акции в 17.00 к протестующим каждые десять минут приобщались еще 5000 участников.

Еще до начала демонстрации несколько сотен человек собрались на площади прав человека в Музейном районе, чтобы выразить солидарность с протестами против расистского полицейского насилия в Соединенных Штатах.

Митингующие в масках из-за эпидемии коронавируса пронесли в руках плакаты с надписями в поддержку темнокожих, против расизма, полицейского насилия в США.

Акция была мирной. Полиция в знак солидарности транслировала на информационном табло служебных машин надпись Black Lives Matter.

Как известно в США не стихают протесты против расизма и полицейской жестокости. В десятках городов ввели комендантский час, чтобы остановить грабежи и вандализм.

Ряд протестов прошли также в странах Европы - Великобритании, Дании, Нидерландах.

2 июня более 20 000 людей собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адамы Траоре, погибшего во время полицейской операции 2016 года, которую некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.

Тысячи людей вышли на протест в Стокгольме, после чего правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн, учитывая эпидемию.

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