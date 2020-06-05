Уряд Греції оголосив програму підтримки електроавтомобілів на €100 млн

Уряд Греції презентував програму підтримки електромобілів на 2020-21 роки, яка має стимулювати збільшення їхньої кількості в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Уряд Греції 5 червня презентував програму підтримки електромобілів, яка має сприяти поступовому переходу Греції на електроавтомобілі, аби до 2030 року вони складали третину всіх авто в країні.

Йдеться про субсидії для приватних осіб та компаній, які вирішать придбати електромобіль: їм компенсуватимуть 25% вартості авто.

Передбачається, що компенсацію зможуть отримати близько 14 тисяч нових власників електромобілів.

Крім того, їх на 2 роки звільнять від дорожних податків.

Паралельно збираються заборонити імпорт автомобілів стандартів Євро 1-2-3, та запровадити додатковий екоподаток на авто Євро-4.

Програма охоплює не лише електромобілі, а й електроскутери та електровелосипеди. Для них умови вигідніші: до 20% компенсації вартості за скутер, та до 40% за велосипед (максимум - 800 євро).

Передбачений бюджет програми на 2020-2021 роки – 100 мільйонів євро.

Зараз у Греції – близько 1000 електроавтомобілів, що складає лише 0,3% автопарку країни. Для порівняння, у Німеччині це – близько 10%.