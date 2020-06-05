Правительство Греции представило программу поддержки электромобилей на €100 млн

Правительство Греции представило программу поддержки электромобилей в 2020-21 годы, которая должна стимулировать увеличение их количества в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Правительство Греции 5 июня представило программу поддержки электромобилей, которая должна способствовать постепенному переходу Греции на электроавтомобили, чтобы к 2030 году они составляли треть всех авто в стране.

Речь идет о субсидиях для частных лиц и компаний, которые решат приобрести электромобиль: им будут компенсировать 25% стоимости авто. Предполагается, что компенсацию смогут получить около 14 000 новых владельцев новых электромобилей.

Кроме того, их на 2 года освободят от дорожных налогов.

Параллельно собираются запретить импорт автомобилей стандартов Евро 1-2-3, и ввести дополнительный эконалог на автомобили Евро-4.

Программа охватывает не только электромобили, но также электроскутеры и электровелосипеды. Для них условия более выгодные: до 20% компенсации стоимости скутера, и до 40% - велосипеда (максимум - 800 евро).

Предусмотренный бюджет программы на 2020-2021 годы - 100 миллионов евро.

Сейчас в Греции - около 1000 электромобилей, что составляет лишь 0,3% автопарка страны. Для сравнения, в Германии это - около 10%.