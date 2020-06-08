У Німеччині затримали молодика, який планував теракт проти мусульман

Генеральна прокуратура німецького міста Целле розслідує справу 21-річного мешканця міста Гільдесхайм за підозрою в тероризмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hildesheimer Allgemeine.

Німецьке правосуддя підозрює затриманого в п'ятницю чоловіка в загрозі нападу, який призвів би до загибелі людей.

У листуванні в одному з чатів підозрюваний згадав правого екстреміста, який вчинив теракт в місті Крайстчерч в Новій Зеландії, в результаті якого загинула 51 людина.

За даними слідчих, чоловік мав намір вбити мусульман. У його будинку було знайдено зброю. Поліція також виявила бази даних з радикально-правим змістом.

Заяви, які ця людина зробила до цих пір, показують, що він планував здійснити напад через деякий час. Цим він хотів привернути увагу міжнародних ЗМІ.

У контексті розслідування правоохоронці не хочуть говорити, яка зброя була у чоловіка в будинку, але вважається, що вона призначалася для здійснення нападу.