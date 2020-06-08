В Германии задержали молодого человека, который планировал теракт против мусульман

Генеральная прокуратура немецкого города Целле расследует дело 21-летнего жителя города Хильдесхайм по подозрению в терроризме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hildesheimer Allgemeine.

Немецкое правосудие подозревает задержанного в пятницу мужчины в угрозе нападения, которое привело бы к убийству.

В переписке в одном из чатов подозреваемый вспомнил правого экстремиста, совершившего теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которого погиб 51 человек.

По данным следователей, мужчина намеревался убить мусульман. В его доме было найдено оружие. Полиция также обнаружила базы данных с радикально-правым содержанием.

Заявления, которые этот человек сделал до сих пор, показывают, что он планировал осуществить нападение через некоторое время. Этим он хотел привлечь внимание международных СМИ.

В контексте расследования правоохранители не хотят говорить, какое оружие было у мужа в доме, но считается, что она предназначалась для совершения нападения.