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В Германии задержали молодого человека, который планировал теракт против мусульман

Понедельник, 8 июня 2020, 14:46

Генеральная прокуратура немецкого города Целле расследует дело 21-летнего жителя города Хильдесхайм по подозрению в терроризме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Hildesheimer Allgemeine.

Немецкое правосудие подозревает задержанного в пятницу мужчины в угрозе нападения, которое привело бы к убийству.

В переписке в одном из чатов подозреваемый вспомнил правого экстремиста, совершившего теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, в результате которого погиб 51 человек.

По данным следователей, мужчина намеревался убить мусульман. В его доме было найдено оружие. Полиция также обнаружила базы данных с радикально-правым содержанием.

Заявления, которые этот человек сделал до сих пор, показывают, что он планировал осуществить нападение через некоторое время. Этим он хотел привлечь внимание международных СМИ.

В контексте расследования правоохранители не хотят говорить, какое оружие было у мужа в доме, но считается, что она предназначалась для совершения нападения.

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Германия терроризм
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