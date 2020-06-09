Австрія заборонить авіаквитки за ціною менше 40 євро

Уряд Австрії планує встановити мінімальні ціни на квитки для всіх авіакомпаній і зробить рейси на короткі відстані дорожчими.

Про це оголосив австрійський канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Уряд має намір змінити антидемпінговий закон, щоб не було привабливих цін на найдешевші квитки. Цей крок спрямований на боротьбу проти "соціального та природоохоронного демпінгу" з боку авіакомпаній.

Авіаквитки повинні будуть коштувати як мінімум стільки ж, скільки складають податки і збори за переліт, в середньому це сума в 40 євро.

Міністерство транспорту впевнене, що зможе забезпечити мінімальну ціну в розмірі близько 40 євро за зворотний рейс. В уряді заявили, що ці антидемпінгові правила покладуть край "деяким надлишкам" і їх соціальним і екологічним наслідкам.

Крім того, податок на квитки в розмірі 30 євро буде стягуватися на всіх рейсах на відстань менше 350 кілометрів - замість загального податку на квитки в розмірі 12 євро.

Авіакомпанія Austrian Airlines пообіцяла уряду в майбутньому не пропонувати ніяких маршрутів, які можуть бути покриті залізницею менш ніж за три години. Однак це обмеження стосується лише AUA, а не до Lufthansa.

Уряд надасть авіакомпанії Austrian Airlines пакет фінансової допомоги в розмірі 600 млн євро для подолання наслідків коронавірусної кризи.