Австрия запретит авиабилеты по цене менее 40 евро

Правительство Австрии планирует установить минимальные цены на билеты для всех авиакомпаний и сделает рейсы на короткие расстояния более дорогими.

Об этом объявили австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Правительство намерено изменить антидемпинговый закон, чтобы не было заманчивых цен на самые дешевые билеты. Авиабилеты должны будут стоить как минимум столько же, сколько составляют налоги и сборы за перелет, в среднем это сумма в 40 евро.

Министерство транспорта уверено, что сможет обеспечить минимальную цену в размере около 40 евро за обратный рейс. В правительстве заявили, что эти антидемпинговые правила положат конец "некоторым излишкам" и их социальным и экологическим последствиям,.

Кроме того, налог на билеты в размере 30 евро будет взиматься на всех рейсах протяженностью менее 350 километров - вместо общего налога на билеты в размере 12 евро.

Помимо прочего, авиакомпания Austrian Airlines пообещала правительству в будущем не предлагать никаких маршрутов, которые могут быть покрыты железной дорогой менее чем за три часа. Однако это ограничение относится только к AUA, а не к Lufthansa.

Правительство предоставит авиакомпании Austrian Airlines пакет финансовой помощи в размере 600 млн евро для преодоления последствий коронавирусного кризиса.