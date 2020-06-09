Украинские миротворцы отправились в Косово после обсервации в Трускавце

Украинский военный контингент в составе 40 военнослужащих отбыл в Косово для проведения миротворческой миссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Армія Inform.

Перед заграничной командировкой украинские миротворцы прошли двухнедельную медицинскую обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения "Трускавецкий".

Это уже четвертый миротворческий контингент, который проходит медицинскую обсервацию в Трускавецком военном санатории с начала карантина. В то же время это первый случай, когда обсервация осуществлялась до выезда в другую страну, а не по возвращении из нее.

Во время обсервации военным дважды проводили ПЦР-тесты - в начале и в конце обсервации.

В Республике Косово действует самостоятельное украинское подразделение "Национальный контингент в Косово", который работает как миротворческая миссия. По данным Специального миротворческого центра, за все время на миротворческой службе побывало около 1300 украинских военных, из них пятеро погибли, 26 получили ранения.

Военные миссии миротворцев в Косово преимущественно занимаются разминированием территорий, охраной границы. Миротворческие миссии в этой республике начали действовать после завершения Косовской войны в 1999 году.