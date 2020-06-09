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У Парижі почали демонтаж розплавленого пожежею риштування навколо Нотр-Дама

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У Парижі почали демонтаж розплавленого пожежею риштування навколо Нотр-Дама

Вівторок, 9 червня 2020, 09:49

У Парижі розпочалися роботи з видалення розплавленого під час масштабної пожежі будівельного риштування навколо собору Нотр-Дам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Пожежа спалахнула у квітні минулого року, на той час на даху собору вже велися ремонтні роботи, а навколо шпиля було встановлено велику кількість риштування.

Шпиль обрушився під час пожежі, але риштування залишилося, і під впливом високих температур металеві трубки розплавилися і "прилипли" до будівлі.

У понеділок розпочалася надзвичайно делікатна операція зі зрізання цього металу загальною вагою близько 20 тонн. Пошкоджене риштування оточили ще більшим новим риштуванням, і на місці було встановлено величезний кран.

Очікується, що демонтажні роботи триватимуть 3-4 місяці. Після цього можна буде повністю обстежити собор і фактично розпочати відновлення.

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