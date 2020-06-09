В Париже начали демонтировать расплавленные пожаром строительные леса в Нотр-Даме
В Париже начались работы по удалению расплавленных во время масштабного пожара строительных лесов вокруг собора Нотр-Дам.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.
Пожар вспыхнул в апреле прошлого года, в то время на крыше собора уже велись ремонтные работы, а вокруг шпиля было установлено большое количество лесов.
Le démontage de l'échafaudage sinistré de #NotreDame commence aujourd'hui. Il avait été installé dans le cadre de la restauration de la flèche, puis avait subi l'incendie du 15 avril 2019.— Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) June 8, 2020
© Patrick Zachmann/Magnum Photos
© Pascal Tournaire - JARNIAS pic.twitter.com/GDMhfiFCSV
Шпиль обрушился во время пожара, но леса остались, и под воздействием высоких температур металлические трубки расплавились и "прилипли" к зданию.
В понедельник началась чрезвычайно тонкая операция по срезанию этого металла общим весом около 20 тонн. Поврежденные конструкции окружили новыми лесами, и на месте был установлен огромный кран.
Ожидается, что демонтажные работы продлятся 3-4 месяца. После этого можно будет полностью обследовать собор и фактически приступить к восстановлению.