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В Париже начали демонтировать расплавленные пожаром строительные леса в Нотр-Даме

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В Париже начали демонтировать расплавленные пожаром строительные леса в Нотр-Даме

Вторник, 9 июня 2020, 09:49

В Париже начались работы по удалению расплавленных во время масштабного пожара строительных лесов вокруг собора Нотр-Дам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Пожар вспыхнул в апреле прошлого года, в то время на крыше собора уже велись ремонтные работы, а вокруг шпиля было установлено большое количество лесов.

Шпиль обрушился во время пожара, но леса остались, и под воздействием высоких температур металлические трубки расплавились и "прилипли" к зданию.

В понедельник началась чрезвычайно тонкая операция по срезанию этого металла общим весом около 20 тонн. Поврежденные конструкции окружили новыми лесами, и на месте был установлен огромный кран.

Ожидается, что демонтажные работы продлятся 3-4 месяца. После этого можно будет полностью обследовать собор и фактически приступить к восстановлению.

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