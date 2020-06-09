Авиакомпании не будут проверять готовность туристов к карантину после возобновления рейсов

Авиакомпании после восстановления международного сообщения не обязаны будут проверять готовность туристов к карантину в стране назначения.

Об этом говорится в статье "Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС".

Если пассажира без визы авиакомпания должна не пускать на самолет, то о возможном карантине может только предупреждать, не отменяя путешествие.

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"Действительно, в Греции сейчас действует карантин для приезжающих, а в Турции - тестирование в аэропорту. Но эти требования будут действовать определенный ограниченный промежуток времени. На этапе рестарта полетов задача авиакомпании - обратить внимание пассажира на ограничения. Но обязанность по выполнению правил остается на стороне пассажира", - рассказал руководитель "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне в комментарии ЕвроПравде.

Точно такой подход исповедуют и другие авиакомпании - от самых дешевых до самых дорогих. "Нет, мы не будем проверять, есть ли у пассажиров документы, позволяющие въезд в условиях пандемии", - сказал ЕвроПравде Леонард Штайнманн, представитель Austrian Airlines.

По его словам, пассажиры должны будут сами проверять действующие правила в стране следования, чтобы избежать нежелательных последствий, ведь расходы на обратный рейс в случае необходимости пассажир будет нести самостоятельно.

Следует отметить, что Исландия с 1 июля обяжет каждого туриста сдавать платный COVID-тест стоимостью 15 000 крон (свыше 3000 грн). Великобритания с этой недели ввели карантин на 14 дней для всех приезжих. Греция установила особые правила для рейсов из "опасных городов", в перечень которых зачислен Киев - пассажирам оттуда надо сдавать тесты, и даже если они отрицательные - то придется отбыть семидневную самоизоляцию.

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