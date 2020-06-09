Более чем у половины протестированных жителей Бергамо есть антитела к коронавирусу

В итальянской провинции Бергамо провели выборочное тестирование жителей на антитела к коронавирусу, и оно показало положительный результат у 57% протестированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Всего в период с 23 апреля по 3 июня на антитела в Бергамо протестировали 20369 человек.

У 57% из 9965 жителей обнаружили антитела, что указывает на то, что они вступали в контакт с коронавирусом.

В то же время среди 10404 протестированных медицинских работников антитела есть чуть более чем у 30%, хотя они, как считается, имеют больше шансов подхватить вирус, чем другие.

Органы здравоохранения Бергамо заявили, что результаты основываются на случайной выборке, которая была "достаточно широкой", чтобы служить надежным показателем того, сколько людей было заражено в провинции, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Италии.

В отдельном заявлении, опубликованном позднее, агентство здравоохранения Бергамо отметило, что большинство людей из выборки были жителями наиболее пострадавших районов. Многие из них были помещены в карантин.

В отчете, опубликованном в начале мая, Национальный орган статистики ISTAT заявил, что количество смертей в Бергамо в марте выросло на 568% по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов.

Больницы Бергамо были переполнены больными, а из-за неспособности моргов справиться умерших транспортировали конвои военных грузовиков.

Напомним, серологическое тестирование, проведенное в небольшом муниципалитете Сан-Джованни-Бьянко в Бергамо, выявило антитела к коронавирусу у 37% местных жителей.

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