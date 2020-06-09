Карантин міг врятувати у Європі понад 3 млн життів: дослідження

Жорсткий карантин врятував у Європі понад 3 мільйони життів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, такі висновки оприлюднила команда науковців Імперського коледжу Лондона.

Зазначається, що це та ж сама група, після поради якої Британія прийняла рішення змінити стратегію реагування на пандемію і все ж запровадити карантин.

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Команда дослідила наслідки впливу карантинних обмежень в 11 країнах Європи – Австрії, Швейцарії, Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Норвегії, Данії та Британії до початку травня, та змоделювала розвиток ситуації за умов, якби карантин не запроваджувався.

Відповідно до розрахунків, без запровадження карантину у цих країнах від коронавірусу померли б загалом 3,2 мільйони людей.

В Італії кількість загиблих від коронавірусу могла б перевищити півмільйона – 630 тисяч померлих, Франції – 690 тисяч, Британії – 470 тисяч.

Загальна кількість загиблих у досліджуваних країнах на цю дату склала 130 тисяч людей – в десятки разів менше. Таким чином, карантин врятував близько 3,1 мільйона життів.

Науковці також попереджають, що інфікувалася за цей час зовсім незначна частка населення - близько 4% - тому щойно обмеження почнуть послаблюватися і мобільність знову зросте, кількість нових хворих також почне зростати.

"Твердження про те, що все це закінчується, можна сміливо відкидати. Ми лише на початку пандемії", - зазначає доктор Флаксман.

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