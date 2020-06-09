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Во Франции прокуратура расследует действия правительства в урегулировании коронакризиса

Вторник, 9 июня 2020, 17:26

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование меры реагирования власти на эпидемию коронавируса, чтобы установить, не было ли совершено уголовные преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокурор заявил, что в суды поступило 62 жалобы по поводу урегулирования кризиса со стороны государственных органов, включая правительственные министерства, местные органы власти и дома престарелых.

Целью предварительного расследования является проверка, были допущены правительством при принятии решений в условиях пандемии любые нарушения уголовного кодекса Франции.

Во Франции 29 209 человек умерли от коронавирусной инфекции и в целом обнаружили 154 188 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщалось, согласно исследованию, строгий карантин спас в Европе более 3 миллионов жизней.

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