Бельгія послабила карантин, відкривши басейни, кінотеатри і парки розваг

Бельгія з 1 липня перейшла до четвертої фази послаблення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

З середи громадянам дозволили збиратися групами до 15 осіб (досі діяло обмеження в 10 осіб).

Низка закладів також може відновити роботу з дотриманням необхідних умов. Так, мають право знову відкрити свої двері басейни, а також театри і кінотеатри, гральні зали, зали для вечірок і прийомів (до кінця липня їхня місткість обмежена 50 людьми, а з серпня - 100 людьми), парки розваг, криті ігрові майданчики, оздоровчі центри та сауни.

Однак багато з цих закладів працюватимуть з системою бронювання і протягом певного періоду часу.

Крім того, скасовується обов'язок робити покупки самостійно, а також обмеження покупок у часі. Крім того, носіння масок у магазинах стане не обов’язковим.

Також дозволять проведення культурних заходів, однак вони будуть обмежені 200 людьми в приміщенні і 400 на відкритому повітрі в липні.

На четвертій фазі послаблення обмежень дозволять і проведення демонстрацій.

На весіллях і похоронах тепер зможуть бути присутні до 200 людей (досі діяло обмеження на 100 людей).

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.