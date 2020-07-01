Бельгия ослабила карантин, открыв бассейны, кинотеатры и парки развлечений

Бельгия с 1 июля перешла к четвертой фазе ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Со среды гражданам разрешили собираться группами до 15 человек (до этого действовало ограничение на 10 человек).

Ряд учреждений также может возобновить работу с соблюдением необходимых условий. Так, имеют право вновь открыть свои двери бассейны, а также театры и кинотеатры, игровые залы, залы для вечеринок и приемов (до конца июля их вместимость ограничена 50 людьми, а с августа - 100 людьми), парки развлечений, крытые игровые площадки, оздоровительные центры и сауны.

Однако многие из этих учреждений будут работать с системой бронирования и в течение определенного периода времени.

Кроме того, отменяется обязанность делать покупки самостоятельно, а также ограничения покупок во времени. Кроме того, ношение масок в магазинах станет необязательным.

Также позволят проведение культурных мероприятий, однако они будут ограничены 200 людьми в помещении и 400 на открытом воздухе в июле.

На четвертой фазе ослабления ограничений позволят и проведение демонстраций.

На свадьбах и похоронах теперь смогут присутствовать до 200 человек (до этого действовало ограничение в 100 человек).

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также позволил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.