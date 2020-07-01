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У Польщі розбився вертоліт, двоє загиблих

Середа, 1 липня 2020, 12:06

Двоє людей загинули в результаті падіння вертольота у вівторок ввечері поблизу польського міста Стшегом в Нижній Сілезії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Аварія сталася близько 20.30 у вівторок, 30 червня. Як розповів Павел Шидловський з районної пожежної охорони в Свидниці, вертоліт розбився недалеко від національної дороги № 5 біля Стшегома в Свидницькому районі.

"Це був двомісний надлегкий вертоліт. З невідомих причин він досить швидко впав на землю. В результаті події загинули двоє чоловіків середнього віку", - повідомив він.

На місце події було направлено сім співробітників пожежної охорони.

 

"Пожежі не сталося, проте нам довелося убезпечити територію через те, що стався досить великий витік палива з вертольота", - додав Шидловський.

Він підкреслив, що причини аварії поки невідомі.

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