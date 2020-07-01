В Польше разбился вертолет, двое погибших

Два человека погибли в результате падения вертолета во вторник вечером вблизи польского города Стшегом в Нижней Силезии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Авария произошла около 20.30 во вторник, 30 июня. Как рассказал Павел Шидловский из районной пожарной охраны в Свиднице, вертолет разбился недалеко от национальной дороги № 5 в Стшегоме в Свидницком районе.

"Это был двухместный сверхлегкий вертолет. По неизвестным причинам он достаточно быстро упал на землю. В результате происшествия погибли двое мужчин среднего возраста", - сообщил он.

На место происшествия были направлены семь сотрудников пожарной охраны.

"Пожара не произошло, однако нам пришлось обезопасить территорию из-за того, что произошла довольно большая утечка топлива из вертолета", - добавил Шидловский.

Он подчеркнул, что причины аварии пока неизвестны.