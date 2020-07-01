Посольство України роз'яснило порядок в'їзду українців до Хорватії

Посольство України у Хорватії підтвердило, що українські туристи мають право на в'їзд з 1 липня, і уточнило перелік умов.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства.

До 15 липня діє рішення уряду Хорватії, відповідно до якого право на в’їзд до Республіки Хорватія мають такі категорії громадян третіх країн, в тому числі й України:

- працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;

- перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності;

- особи, які прямують транзитом;

- особи, які їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес;

- особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини.

Для в’їзду в Хорватію необхідно надати відповідне підтвердження, яке можна отримати через онлайн-форму на сайті МВС Хорватії https://entercroatia.mup.hr/.

Громадяни України також мають право на транзитний проїзд територією Хорватії за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить їхній в’їзд, та за умови, що транзит Хорватією є найшвидшим маршрутом.

Також наголошується, що Хорватія зняла вимогу 14-денної обов’язкової самоізоляції.

Нагадаємо, попри те, що ЄС не скасував з 1 липня заборону на в’їзд для українців, Хорватія знайшла лазівку, яка дозволяє отримати туристичний потік, не наражаючись на відкритий конфлікт з Єврокомісією.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в'їзд для окремих категорій українців.

Детальніше читайте у статті - "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"