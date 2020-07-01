Посольство Украины разъяснило порядок въезда украинцев в Хорватию

Посольство Украины в Хорватии подтвердило, что украинские туристы имеют право на въезд с 1 июля, и уточнило перечень условий.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице посольства.

До 15 июля действует решение правительства Хорватии, согласно которому право на въезд в Республику Хорватия имеют следующие категории граждан третьих стран, в том числе и Украины:

- работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;

- лица, следующие транзитом;

- лица, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес;

- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Для въезда в Хорватию необходимо предоставить соответствующее подтверждение, которое можно получить через онлайн-форму на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/.

Граждане Украины также имеют право на транзитный проезд по территории Хорватии при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит их въезд, и при условии, что транзит по Хорватии является самым быстрым маршрутом.

Также отмечается, что Хорватия сняла требование 14 дневной обязательной самоизоляции.

Напомним, несмотря на то, что ЕС не отменил с 1 июля запрет на въезд для украинцев, Хорватия нашла лазейку, которая позволяет получить туристический поток, не идя на открытый конфликт с Еврокомиссией.

Детальнее в статье - "На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины"