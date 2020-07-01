Франція призупинила участь у військово-морській місії НАТО – ЗМІ

Посол Туреччини у Франції заявив, що Париж поінформував НАТО про припинення своєї участі у військово-морській операції в Середземному морі після того, як розслідування інциденту між французькими і турецькими військовими кораблями не підтвердило претензій Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відносини між союзниками по НАТО Францією і Туреччиною зіпсувалися в останні тижні через Лівію, Північну Сирію і буріння в Східному Середземномор'ї.

Франція особливо розлютилася після того, як звинуватила турецькі військові кораблі в агресії по відношенню до свого військового корабля "Курбе".

Інцидент стався 10 червня, коли французький військовий корабель, що патрулював у рамках операції НАТО, спробував перевірити турецьке цивільне судно за підозрою у порушенні ембарго ООН на поставку озброєння в Лівію. Турецьке цивільне судно супроводжували три військові кораблі Туреччини, теж члена НАТО.

НАТО почало розслідування після того, як Франція висловила протест під час червневої зустрічі міністрів оборони Альянсу.

Франція стверджує, що згідно з правилами Альянсу така поведінка вважається ворожим діянням.

"Схоже, що експерти НАТО не дійшли такого ж висновку. Вчора у мене була інформація, що "Курбе" виходить з операції НАТО", - заявив посол Ісмаїл Хаккі Муса на слуханнях у французькому Сенаті.

Муса також заперечив французьку версію і заявив сенаторам, що саме французький військовий корабель поводився агресивно.

Французька газета L'Opinion повідомила в середу, що Франція направила лист до НАТО, інформуючи Альянс про своє рішення призупинити свою роль в операції Sea Guardian до отримання роз'яснень.