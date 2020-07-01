Франция приостановила участие в военно-морской миссии НАТО – СМИ

Посол Турции во Франции заявил, что Париж проинформировал НАТО о приостановке своего участия в военно-морской операции в Средиземном море после того, как расследование инцидента между французскими и турецкими военными кораблями не подтвердило претензий Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отношения между союзниками по НАТО Францией и Турцией испортились в последние недели из-за Ливии, Северной Сирии и бурения в Восточном Средиземноморье.

Франция особенно разозлилась после того, как обвинила турецкие военные корабли в агрессии по отношению к своему военного корабля "Курбе".

Инцидент произошел 10 июня, когда французский военный корабль, патрулировавший в рамках операции НАТО, попытался проверить турецкое гражданское судно по подозрению в нарушении эмбарго ООН на поставку вооружения в Ливию. Турецкое гражданское судно сопровождали три военных корабля Турции, тоже члена НАТО.

НАТО начало расследование после того, как Франция выразила протест во время июньской встречи министров обороны Альянса.

Франция утверждает, что согласно правилам Альянса такое поведение считается враждебным действием.

"Похоже, что эксперты НАТО не пришли к такому же выводу. Вчера у меня была информация, что "Курбе" выходит из операции НАТО", - заявил посол Исмаил Хаккі Муса на слушаниях во французском Сенате.

Муса также опроверг французскую версию и заявил сенаторам, что именно французский военный корабль вел себя агрессивно.

Французская газета L'Opinion сообщила в среду, что Франция направила письмо в НАТО, информируя Альянс о своем решении приостановить свою роль в операции Sea Guardian до получения разъяснений.