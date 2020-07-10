Зруйнований шпиль собору Нотр-Дам відновлять у первісному вигляді

Шпиль паризького собору Нотр-Дам, який був зруйнований в результаті пожежі у квітні минулого року, буде відновлено відповідно до оригінального готичного дизайну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Заява Макрона поклала кінець припущеннями про те, що шпиль буде перебудований в сучасному стилі.

Він сказав, що хотів би побачити завершення реконструкції до 2024 року, коли в Парижі пройде літня Олімпіада.

У Єлисейському палаці зазначили, що головною турботою Макрона було "не відкладати реконструкцію і не ускладнювати її - ці речі потрібно було швидко прояснити".

В адміністрації президента додали, що процес проєктування сучасного шпиля з міжнародним конкурсом для архітекторів міг викликати непотрібні затримки.

"Президент довіряє експертам і схвалює основні риси проєкту, представлені головним архітектором, який планує ідентичну реконструкцію шпиля", - заявили в Єлисейському палаці.

Перший шпиль собору був побудований в XIII столітті, але через великі пошкодження він був знесений в кінці XVIII століття. Його заміна, розроблена архітектором Еженом Віоле-ле-Дуком, була побудована в середині XIX століття.

Раніше повідомлялося, що Собор Паризької Богоматері може відкритися для відвідувачів у 2024 році, навіть якщо на той час деякі реставраційні роботи ще триватимуть.

Перші обстеження склепінь собору свідчать, що вони у хорошому стані. Найближчими днями мають почати роботи для їхнього укріплення.

Демонтаж розплавленого пожежею риштування, який почали на початку червня, планують завершити до кінця вересня 2020 року.