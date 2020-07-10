Разрушенный шпиль собора Нотр-Дам восстановят в первоначальном виде

Шпиль парижского собора Нотр-Дам, который был разрушен в результате пожара в апреле прошлого года, будет восстановлен в соответствии с оригинальным готическим дизайном.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Заявление Макрона положило конец предположениям о том, что шпиль будет перестроен в современном стиле.

Он сказал, что хотел бы увидеть завершение реконструкции до 2024 года, когда в Париже пройдет летняя Олимпиада.

В Елисейском дворце отметили, что главной заботой Макрона было "не откладывать реконструкцию и не усложнять ее - эти вещи нужно было быстро прояснить".

В администрации президента добавили, что процесс проектирования современного шпиля с международным конкурсом для архитекторов мог вызвать ненужные задержки.

"Президент доверяет экспертам и одобряет основные черты проекта, представленные главным архитектором, который планирует идентичную реконструкцию шпиля", - заявили в Елисейском дворце.

Первый шпиль собора был построен в XIII веке, но из-за больших повреждений он был снесен в конце XVIII века. Его замена, разработанная архитектором Эженом Виоле-ле-Дуком, была построена в середине XIX века.

Ранее сообщалось, что Собор Парижской Богоматери может открыться для посетителей в 2024 году, даже если к тому времени некоторые реставрационные работы еще будут продолжаться.

Первые обследования сводов собора свидетельствуют, что они в хорошем состоянии. В ближайшие дни начать работы по их укреплению.

Демонтаж расплавленных пожаром строительных лесов, который начали в начале июня, планируют завершить до конца сентября 2020 года.