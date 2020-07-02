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Нотр-Дам може відкритися у 2024 році, навіть якщо не всі роботи завершать

Четвер, 2 липня 2020, 17:30

Собор Паризької Богоматері може відкритися для відвідувачів у 2024 році, навіть якщо на той час деякі реставраційні роботи ще триватимуть.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це сказав Жан-Луї Жоржелен, президент державної установи, що відповідає за реконструкцію пам'ятки.

Він зазначив, що "не ставить під сумнів" можливість відкрити собор для відвідувачів з квітня 2024 року – відповідно до побажання президента Еммануеля Макрона.

За його словами, ризику отруєння свинцем у соборі та поблизу нього вже немає (нагадаємо, під час пожежі розплавилися сотні тонн свинцю, що містилися в конструкції шпиля і на даху). 

Перші обстеження склепінь собору свідчать, що вони у хорошому стані. Найближчими днями мають почати роботи для їхнього укріплення.

Демонтаж розплавленого пожежею риштування, який почали на початку червня, планують завершити до кінця вересня 2020 року.

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