Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд Турции позволил превратить Собор Святой Софии в мечеть

Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за новых заявлений Саакашвили

Еврокомиссия: Украина продолжает отвечать критериям безвиза с ЕС






Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью - указ Эрдогана

Пятница, 10 июля 2020, 17:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собора Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Эрдоган сделал это сразу после того, как высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София, аннулировав решение 1934 года о преобразовании собора в музей.

Читайте также
Суд Турции позволил превратить Собор Святой Софии в мечеть

Толпы людей начали собираться перед собором в Стамбуле после появления новостей об изменении статуса памятника.

Собор, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, почти тысячелетие считался крупнейшим в мире христианским храмом.

После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Накануне решения суда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что преобразование собора в мечеть не означает его закрытия для туристов.

По его словам, Турция сохранит там христианские иконы. "Все наши основные мечети открыты как для посетителей, так и для верующих", - сказал Калин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
powered by lun.ua