Лідери Сербії та Косова провели переговори за посередництва ЄС

Прем'єр-міністр Косова Абдулла Хоті і президент Сербії Александар Вучич провели переговори в режимі відеоконференції.

Як повідомляє Deutsche Welle, діалог модерував глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, який закликав обидві сторони продемонструвати "політичну сміливість".

Метою переговорів була організація зустрічі лідерів віч-на-віч, яка може відбутися у четвер, 16 липня. Євросоюз намагається налагодити діалог між Сербією та Косовим, проте остання спроба зірвалася ще 18 місяців тому.

У рамках підготовки до особистих переговорів між лідерами Косова і Сербії 10 липня вже була проведена зустріч у форматі відеоконференції за участі Хоті, Вучича, Борреля, а також президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Анґели Меркель.

Нагадаємо, що від цих переговорів очільників Сербії та Косово очікують вирішення питання визнання Белградом незалежності Косова. Можливо – в обмін на корекцію кордонів, внаслідок чого до Сербії відійде північна частина Косова, населена сербами.

Наближення цих переговорів вже викликали масові протести у Белграді. Детальніше про них – у статті "Сербський штурм: хто виграє від "спроби держперевороту" у Белграді".