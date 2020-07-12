Лидеры Сербии и Косово провели переговоры при посредничестве ЕС

Премьер-министр Косово Аdlулла Хоти и президент Сербии Вучич провели переговоры в режиме видеоконференции.

Как сообщает Deutsche Wellee, диалог модерировал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррель, который призвал обе стороны продемонстрировать "политическую смелость".

Целью переговоров была организация встречи лидеров с глазу на глаз, которая может произойти в четверг, 16 июля. Евросоюз пытается наладить диалог между Сербией и Косово, однако последняя попытка сорвалась еще 18 месяцев назад.

В рамках подготовки к личных переговоров между лидерами Косово и Сербии 10 июля уже была проведена встреча в формате видеоконференции с участием Хоти, Вучич, Борреля, а также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, что от этих переговоров руководителей Сербии и Косово ожидают решения вопроса признания Белградом независимости Косово. Возможно - в обмен на коррекцию границ, в результате чего в Сербию отойдет северная часть Косово, населенная сербами.

Приближение этих переговоров уже вызвали массовые протесты в Белграде. Подробнее о них - в статье "Сербский штурм: кто выиграет от" попытки госпереворота "в Белграде".