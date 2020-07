До Латвії прибуде ротація американських військових з 10 вертольотами Black Hawk

До Латвії прибуде чергова ротація американських військових та 10 вертольотів Black Hawk у рамках операції Atlantic Resolve.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Латвії.

Близько 10 вертольотів Black Hawk та особовий склад прибудуть до Латвії 13-20 липня, як чергова ротація у рамках операції "Atlantic Resolve" задля підвищення регіональної безпеки та демонстрації військової присутності США у регіоні.

Загалом у рамках ротації до Латвії, Німеччини та Польщі прибудуть нові американські військові та 60 вертольотів UH-60. Ще 7 липня вони прибули до Ла-Рошель у Франції.

On July 7, 2020, helicopters assigned to the @101CAB arrived on board of the @ARCships M/V "Endurance" at the Port of La Rochelle, France 🇫🇷, as part of the sixth aviation rotation in support of 🇺🇸 Operation #AtlanticResolve. pic.twitter.com/Pr8vZ8gagp