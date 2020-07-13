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До Латвії прибуде ротація американських військових з 10 вертольотами Black Hawk

Понеділок, 13 липня 2020, 12:19

До Латвії прибуде чергова ротація американських військових та 10 вертольотів Black Hawk у рамках операції Atlantic Resolve.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Латвії.

Близько 10 вертольотів Black Hawk та особовий склад прибудуть до Латвії 13-20 липня, як чергова ротація у рамках операції "Atlantic Resolve" задля підвищення регіональної безпеки та демонстрації військової присутності  США у регіоні.  

Загалом у рамках ротації до Латвії, Німеччини та Польщі прибудуть нові американські військові та 60 вертольотів UH-60. Ще 7 липня вони прибули до Ла-Рошель у Франції.

У Латвії військові 101-ї авіаційної бригади розмістяться на базі у Лієлварде та візьмуть участь у навчаннях з латвійськими військовими та контингентом НАТО.

Ця ротація залишатиметься у Латвії протягом 9 місяців.

Військові навчання Atlantic Resolve США започаткували невдовзі після агресії РФ проти України у 2014 році.

Після анексії Криму та агресії РФ на Донбасі американці розширили військову присутність в Центральній і Східній Європі.

В Atlantic Resolve зазвичай одночасно задіяні близько 6 тисяч американських військових у 17 країнах.

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Латвія Альянс США
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