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Шенген точно не відкриє кордони для України ближчим часом - Кулеба

Понеділок, 13 липня 2020, 12:57

В’їзд у Шенгенську зону найближчим часом не буде відкритий для жителів України у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в нашій державі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Сегодня" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. 

"Зараз, на жаль, цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 тисяч населення. При тому, що в ЄС, наприклад, ця цифра становить 16,3 людини на 100 тисяч населення", - сказав Кулеба. 

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Він підкреслив, що про зняття обмежень на в'їзд в Шенгенську зону можна говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим. 

"Це ключова вимога. Як я вже назвав цифри, ви бачите, що поки ми, на жаль, дуже далекі від цього", - сказав міністр. 

Рада ЄС цього тижня має переглянути список держав, жителям яких буде дозволено в’їзд без обмежень. За словами Кулеби, немає шансів, що Україна потрапить у список у найближчий перегляд.

Наразі в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону. 

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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