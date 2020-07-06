Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список

Громадяни України, плануючи поїздку за кордон, можуть перевірити інформацію про можливість в'їзду за декількома онлайн-сервісами.

Про це йдеться у статті "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу".

"Є кілька сервісів, за якими варто перевіряти інформацію про відкриття кордонів, і якщо ви підпадаєте під вимоги одночасно кількох з них – то, швидше за все, матимете право на поїздку", - йдеться у статті.

Перший сервіс - Інтерактивна карта від МЗС України. У ній дані доволі точні, але не завжди повні. Часом стикалися з тим, що категорії громадян, які мають право на в'їзд, у ній не зазначені.

Також можна перевірити інформацію у системі Timatic. Її упорядником є Міжнародна асоціація повітряного транспорту, відома за своєю англійською назвою IATA. Це – корисний інструмент, але він стосується лише подорожей авіатранспортом, та й рекомендації Timatic іноді буває непросто прочитати.

Для поїздок до Європи можна використати також сервіс Reopen Europe від Єврокомісії. Після того, як оберете потрібну країну, треба обрати також позначку земної кулі, щоби перейти до режиму перетину кордонів для негромадян ЄС.

Наголошуємо, що необхідно перевіряти і переперевіряти право на в’їзд до іншої країни перед подорожжю і не варто покладатися чужий позитивний досвід.

Ще одна порада - намагайтеся летіти прямим рейсом до країни призначення, коли йдеться про подорож до ЄС. На жаль, транзит у Шенгенській зоні нині працює дуже погано. Навіть якщо ви маєте право полетіти, приміром, до Словенії, то це не означає, що вас пустять на стикувальний рейс у Німеччині чи Польщі. Повідомлень про відмови у в’їзді таких пасажирів не бракує.

Слід також пам'ятати, що усі винятки є індивідуальними. Наприклад, у ЄС дійсно рекомендували пускати студентів. Але чи всі держави на це погодилися? І які саме документи потрібні, щоби підтвердити цей статус? Те саме із винятком для родичів громадян ЄС, для тих, хто їде на лікування, тощо – на жаль, не існує універсального рецепта.

Варто ще раз повторити: якщо поїздка до ЄС не є для вас критично важливою, то краще перечекайте, щоби не стати героєм публікацій українських ЗМІ.

Нагадаємо, що є низка країн, що вже відкриті для нас без небезпеки застрягнути на кордоні.

Про них – у статті "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"