У Стамбулі затримали 75 осіб за підозрою у наркоторгівлі

У столиці Туреччини поліція затримала 75 осіб, підозрюваних у причетності до торгівлі наркотиками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Затримання здійснили у рамках поліцейської спецоперації, що проводилася раннім ранком понеділка у 6 районах Стамбула. Правоохоронці здійснили одночасні рейди за 62 адресами.

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За підсумками спецоперації вилучили значну кількість зброї та наркотиків, 75 осіб затримали.

Інші деталі поки не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно Європол повідомив про розкриття великої злочинної мережі торговців наркотиками і зброєю після зламу зашифрованого чату, через який зловмисники координували свою діяльність. Лише у Британії здійснили понад 700 арештів та вилучили понад 50 млн фунтів стерлінгів.