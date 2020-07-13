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В Стамбуле задержали 75 человек по подозрению в наркоторговле

Понедельник, 13 июля 2020, 16:25

В столице Турции полиция задержала 75 человек, подозреваемых в причастности к торговле наркотиками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Задержание осуществили в рамках полицейской спецоперации, проводившейся ранним утром понедельника в шести районах Стамбула. Правоохранители провели одновременные рейды по 62 адресам.

По итогам спецоперации изъяли большое количество оружия и наркотиков, 75 человек задержаны.

Другие детали пока не сообщаются.

Напомним, недавно Европол сообщил о раскрытии большой преступной сети торговцев наркотиками и оружием после взлома зашифрованного чата, через который злоумышленники координировали свою деятельность. Только в Британии провели более 700 арестов и изъяли более 50 млн фунтов стерлингов.

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