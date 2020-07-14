ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты главного оппонента Лукашенко

Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты оппозиционера Виктора Бабарико.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Причиной такого решения представители ЦИК назвали письмо, которое они получили от Комитета госконтроля, в котором было указано, что Бабарико якобы руководил "преступной группой".

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ярмошина признала, что инициативная группа собрала более 100 000 подписей за кандидата. В декларации было указано незначительные недостатки: не указан возврат денежных средств в размере 283,43 рубля и доход от депозитов в размере 1263,99 долларов и 0,05 евро. Была ошибка и с доходностью по облигациям Министерства финансов - указано на 65 долларов меньше, но на 95 евро больше. Это менее 20% годового дохода, ошибка незначительна.

Но Ярмошина заявила что в декларации не было отмечено материальных средств с иностранных счетов. Комитет государственного контроля утверждает, что "преступная группа" получала преступные доходы, а незаконные действия Бабарико как "лидера преступной группы" были "подтверждены" конфискованными материалами и допросами подозреваемых.

По данным комитета, Бабарико якобы получил незадекларированные $350 000 долларов. Однако судебного разбирательства по его делу не было, и, соответственно, его не признавали виновным.

Государственная аудиторская служба также утверждает, что Бабарико незаконно использовал иностранную финансовую помощь во время кампании - ресурсы Белгазпромбанка, которым он раньше руководил, и который на 99% принадлежит российским компаниям.

По словам Ярмошиной, некоторые члены инициативной группы работали в банке и участвовали в избирательной кампании в рабочее время и с использованием рабочей силы, что является нарушением Избирательного кодекса.

Напомним, 18 июня правоохранители Беларуси назвали Бабарико, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, главарем преступной группы. Утром этого же дня вместе с сыном Эдуардом задержали.

После начала президентской кампании Бабарико был помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинение в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Бабарико до маю 2020 возглавлял "Белгазпромбанк", белорусскую дочку "Газпромбанка", который, в свою очередь, принадлежит российскому Газпрому.

Свою должность он оставил после объявления о намерении принять участие в президентских выборах. Сейчас Бабарико и его сын находятся под арестом.

Европейский союз выступил с призывом немедленно освободить Виктора Бабарико.

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