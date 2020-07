Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для учений c Украиной и Болгарией

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования ВМС НАТО.

Группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMG2.

Standing NATO Maritime Group 2 enters the Black Sea: Flagship of @nato @COM_SNMG2, Alvaro de Bazán class @Armada_esp AEGIS frigate ESPS Alvaro de Bazán F101 transited Bosphorus towards the Black Sea. pic.twitter.com/xm0iuqzXxm