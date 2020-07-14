Меркель відмовилася коментувати припущення про її наступника з Баварії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася коментувати інформацію про те, що прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер може стати її наступником.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Меркель сьогодні відвідала палац Херренкімзеє в Баварії, де пройшло засідання регіонального уряду за її участі. Канцлер вперше була присутня на засідання уряду Баварії.

Ангела Меркель та Маркус Зьодер у палаці Херренкімзеє

Німецькі ЗМІ охрестили цю зустріч "візитом до кронпринца Зьодера", натякаючи, що саме він може стати наступником Меркель, яка не планує висуватися на новий термін.

"Я нічого не коментую ні в якому разі, ні в якому оточенні. Можу сказати лише: Баварія має хорошого прем'єр-міністра, і він сьогодні мене запросив. Більше від мене ви нічого не почуєте", - сказала Меркель журналістам після зустрічі.

Зьодер у свою чергу підкреслив, що запрошення Меркель також було символом для об'єднання обох партій після важких суперечок з канцлером, наприклад, у питанні біженців. "Запрошення було ознакою возз'єднання після декількох важких років", - сказав він.

З кандидатом від партії Християнсько-демократичний союз Меркель поки не визначився, офіційно є три претенденти - консервативний політик Фрідріх Мерц, депутат бундестагу Норберт Реттген і прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет. Всі вони - члени ХДС, баварців серед них немає.

Зьодер, який входить до Християнсько-соціального союзу, раніше ухильно відповідав на питання про посаду канцлера, кажучи, що його місце - в Баварії. ХДС і ХСС формують правоцентристський блок у парламенті, але при цьому ХСС активна лише у Баварії, тоді як ХДС – у всіх федеральних землях.

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