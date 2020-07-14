Меркель отказалась комментировать предположения о ее преемнике из Баварии

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась комментировать информацию о том, что премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер может стать ее преемником.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Меркель сегодня посетила дворец Херренкимзее в Баварии, где прошло заседание регионального правительства с ее участием. Канцлер впервые присутствовала на заседание правительства Баварии.

Ангела Меркель и Маркус Зедер во дворце Херренкимзее

Немецкие СМИ окрестили эту встречу "визитом к кронпринцу Зедеру", намекая, что именно он может стать преемником Меркель, которая не планирует выдвигаться на новый срок.

"Я ничего не комментирую ни в коем случае, ни в каком окружении. Могу сказать только: у Баварии есть хороший премьер-министр, и он сегодня меня пригласил. Больше от меня вы ничего не услышите", - сказала Меркель журналистам после встречи.

Зедер в свою очередь подчеркнул, что приглашение Меркель также было символом для объединения обеих партий после тяжелых споров с канцлером, например, в вопросе беженцев. "Приглашение было признаком воссоединения после нескольких тяжелых лет", - сказал он.

С кандидатом от партии Христианско-демократический союз Меркель пока не определился, официально есть три претендента - консервативный политик Фридрих Мерц, депутат бундестага Норберт Реттген и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Все они - члены ХДС, баварцев среди них нет.

Зедер, который входит в Христианско-социальный союз, ранее уклончиво отвечал на вопросы о должности канцлера, говоря, что его место - в Баварии. ХДС и ХСС формируют правоцентристский блок в парламенте, но при этом ХСС активна только в Баварии, тогда как ХДС - во всех федеральных землях.

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