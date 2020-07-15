Стефанішина озвучила плани України на жовтневий саміт з ЄС

Україна планує на саміті з Європейським Союзом у жовтні підписати низку угод, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції.

Про це заявила віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу "Україна та Угода про асоціацію з ЄС: моніторинг виконання 2014-2019", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми виносимо як пропозиції щодо результатів саміту всі рішення стосовно інтеграції в єдиний цифровий ринок, просування по прийняттю України в ENTSO-E - Європейську мережу операторів системи передачі електричної енергії, і тут я із захопленням можу говорити, що Україна і технічно, і юридично готова до того, що стати частиною європейської системи", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна також розраховує на підписання угоди про спільний авіаційний простір і початок експертної місії в рамках підготовки до укладення Угоди про "промисловий безвіз" (ACCA).

"Збільшення динаміки виконання Угоди через ті законопроєкти, які були ухвалені парламентом у форматі турборежиму, і тими підзаконними актами, які розробляються і ухвалюються урядом на виконання цього законодавства, дозволяють нам говорити, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться в жовтні, може і має бути достатньо амбітним", - резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо, під час нещодавнього візиту до Брюсселя Стефанішина заявляла, що домовилась з ЄС якнайшвидше запустити експертну місію по "промбезвізу".

Як повідомлялося, Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.